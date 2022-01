Omar Sy, sa fille Selly a 21 ans : belle photo de la jeune femme née le même jour que lui !

Tous les ans, le 20 janvier est une date très spéciale pour Omar Sy. Il s'agit de son anniversaire... mais aussi de celui de sa grande fille Selly. Et voilà plus de deux décennies que le comédien célèbre cette journée en sa compagnie et qu'il la gâte et lui rend hommage. Sur son compte Instagram, son épouse Hélène et lui-même ont d'ailleurs partagé quelques images de la jeune femme, eux qui avaient été si discrets depuis sa naissance.

Je suis si fier de la femme que tu es

Sur les réseaux sociaux, il est désormais possible de voir à quoi ressemble Selly Sy, mais aussi de suivre son quotidien, puisqu'elle a ouvert son propre compte et qu'elle a déjà plus de 13 000 followers - dont Louane Emera et Joy Hallyday ! "21 ans que tu me fais grandir, écrit Omar Sy. Je suis si fier de la femme que tu es. Même si tu resteras cette petite fille dans mes bras et dans mon coeur. Je te souhaite de toujours rester libre, juste et entière."