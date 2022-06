Omar Sy (Jurassic World 3) : Combien d'enfants a-t-il avec sa femme Hélène ?

Tout le monde le sait, à côté de sa vie d'acteur, Omar Sy accorde beaucoup d'importance à la famille. La sienne est déjà assez conséquente puisqu'aux côtés de sa femme Hélène, qu'il a rencontrée en septembre 1998, l'acteur de 44 ans doit s'occuper d'une grande fratrie puisqu'il est père de cinq enfants. Mais le natif de Trappes en a l'habitude puisqu'il a pas moins de sept frères et soeurs.

Priorité à ses enfants

Pour le bien de ses enfants Alhadji, Sabah, Selly, Tidiane et Amani-Nour, Omar Sy a décidé en 2012 de partir s'installer à Los Angeles avec sa famille. Une décision mûrement réfléchie, prise dans le but de les préserver de toutes les contraintes engendrées par sa notoriété, notamment après sa prestation remarquée dans Intouchables. "Quand je les conduisais à l'école, cela m'avait marqué de voir que je n'étais plus leur père et qu'ils n'étaient que les enfants d'Omar Sy. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais d'envahir leur espace, l'école (...). Ça a été un choc. Ça m'a fait comprendre que nous devions changer de vie. L'école, c'était leur territoire et j'empiétais dessus. Ce n'était pas juste" s'était-il exprimé à ce sujet. Depuis, la star de Jurassic World : Le Monde d'après vit loin des caméras et surtout près de ses enfants.

D'ailleurs, l'acteur, récemment aperçu au Festival de Cannes, n'hésite pas à partager sa vie de famille sur ses réseaux sociaux, toujours dans une bienveillance et une tendresse absolue. On l'aperçoit notamment sur ce post Instagram de sa femme, en compagnie de celle-ci et de de sa fille aînée Selly. "Je vous souhaite à tous les 2 d'être toujours heureux, de vivre tout ce que vous souhaitez que la vie puisse vous offrir, d'être le + possible libres et apaisés dans ce monde devenu depuis si souvent injuste et compliqué...", a écrit Hélène Sy en légende, le tout accompagné d'une photo sur laquelle on peut voir le trio se promener dans une forêt.