"Ca me nourrit en tant qu'homme" : Omar Sy, touchant et honnête se confie sur ses 5 enfants

Omar Sy et sa femme Hélène ont en effet accueilli cinq enfants, trois filles et deux fils, qu'ils n'exposent que très rarement sur leurs réseaux sociaux et qu'ils ont toujours cherché à protéger de la médiatisation. C'est d'ailleurs en partie pour eux qu'ils avaient pris la décision de partir habiter loin de la folie médiatique d'Intouchables, à Los Angeles.

Mais s'il est très proche d'eux, l'ancien acolyte de Fred Testot n'hésite jamais à se remettre en question dans leur éducation... et notamment grâce à son métier, comme il l'a également confié au Parisien. "À chaque fois que je joue un père, ma relation change avec mes enfants. Et ma relation de fils change avec mon père. Ça m'aide parce que je vis à travers mes personnages des expériences que je n'ai pas vécues dans ma propre vie. Je me mets à me poser des questions à travers mes personnages. Ça me nourrit en tant qu'homme et ça vient toujours remuer deux trois petites choses", a-t-il expliqué avec sincérité.