Omar Sy déchaîné à Cannes : il pique l'appareil photo d'un pro et fait le show

Le 75e Festival de Cannes a ouvert ses portes le 17 mai en présence d'une flopée de VIP. Depuis, son tapis rouge continue d'être foulé par les stars du monde entier. Ce jeudi 19, on pouvait voir l'acteur Omar Sy, venu présenter le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied, lors d'un photocall joyeux.

Après la projection en avant-première mondiale, mercredi 18 mai, pour l'ouverture de la sélection d'Un certain regard - dont le jury est présidé par Valeria Golino -, Omar Sy et l'équipe du film avaient rendez-vous ce jeudi 19 pour le photocall cannois du long-métrage. L'acteur, qui est aussi co-producteur des Tirailleurs, était déchaîné et ravi d'être là. Vêtue à la cool, en tenue estivale, le populaire comédien a notamment taquiné un des photographes professionnels présents sur place, allant jusqu'à lui chiper son appareil pour jouer avec. Il a ainsi pu découvrir l'outil de travail de ceux qui se chargent de mettre les stars en valeur.