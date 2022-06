Omar Sy (Jurassic World 3) : Va-t-il revenir vivre en France ?

On ne présente plus Omar Sy ! De jeune humoriste aux côtés de Fred Testot avec qui il a fait le célèbre SAV des émissions sur Canal +, il est passé à la catégorie acteur de renommée internationale grâce à ses rôles dans le film Intouchables, la série Netflix Lupin où il incarne le personnage principal, ou encore des chefs d'oeuvres comme Le Flic de Belleville, Yao ou Le prince oublié.

Alors qu'il a grandi à Trappes, c'est désormais à Los Angeles dans une grande propriété de Hidden Hills qu'Omar Sy vit avec sa femme Hélène et leurs cinq enfants dont Selly (21 ans), Sabah (18 ans),Tidiane (16 ans) et Alhadji (4 ans). Cela qui n'empêche absolument pas Omar Sy de revenir de temps en temps en France notamment lors du Festival de Cannes en mai dernier et aussi pour la promo du film Jurassic World 3 dans lequel il joue Barry Sembène. "C'était surtout pour que mes enfants puissent grandir avec un père anonyme... Je n'avais pas les clés pour les élever et les protéger dans un pays où j'étais une personne connue", avait exprimé Omar Sy dans un entretien accordé à La Nouvelle République en février 2019. Deux ans plus tard en 2021, le comédien, qui était en pleine promo pour la série Lupin, avait avoué que son départ pour les Etats-Unis n'avait rien changé à son train de vie en France et surtout qu'il n'était pas du tout prévu de revenir dans l'Hexagone. "Ce n'est pas prévu. Mais je n'ai pas le sentiment d'être parti, je passe du temps ici (en France), je travaille ici quand-même. Là, je suis très content de présenter une série française produite en France, en français...", avait-il confié au Parisien à l'époque.

Une vie aux Etats-Unis pour raisons fiscales ?

Bien qu'ayant besoin de prendre du recul après l'incroyable succès du film Intouchables qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2012, Omar Sy a toutefois été accusé d'exil fiscal. Ce qu'il a d'ailleurs démenti sur France Info en janvier 2019 : "Si vous renseignez sur la fiscalité de la Californie, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'elle est même un peu plus importante que celle en France. Et puis, je travaille en France. Je paye forcément des impôts en France", s'était-il défendu avant d'avouer qu'il sentait "mieux là-bas", c'est-à-dire aux Etats-Unis.