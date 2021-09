Omar Sy et sa femme Hélène en fête : rare photo de leur fille Amani-Nour, la petite dernière

Happy birthday Amani-Nour !

Samedi 18 septembre 2021, Hélène Sy, la femme d'Omar Sy, s'est emparée de sa page Instagram pour partager un moment très spécial, l'anniversaire d'Amani-Nour, la petite dernière de leurs 5 enfants. La fillette vient de fêter ses 4 ans ! Un indice précieux donc sur sa date de naissance, ses parents n'ayant jamais officiellement confirmé sa venue au monde. Très secrets - et c'est pour cette respecter cette volonté d'anonymat qu'ils sont partis s'installer à Los Angeles il y a plusieurs années - Omar Sy et sa femme ont toujours voulu garder préserver leur famille. Grâce à cette photo d'Hélène Sy, on découvre donc que la petite Amani est née, très probablement, le 18 septembre.

Comme beaucoup de fillettes de son âge, Amani-Nour aime le monde féérique des princesses et plus particulièrement celui de La Reine des neiges. Pour sa fête d'anniversaire, elle a eu la chance de pouvoir souffler sa quatrième bougie sur un gros cadeau bleu sur lequel trônaient Anne et Elsa, les deux soeurs de La Reine des neiges, mais aussi l'incontournable petit trublion glacé Olaf et Christophe. Un décor façon château d'Arendelle, des flocons de neige et le prénom d'Amani complétaient cette belle réalisation gourmande.

Photographiée de dos, Amani-Nour Sy dévoile de longues tresses. La fillette se tient prête à souffler sa bougie. La star du jour a reçu des cadeaux, comme en atteste celui que l'on peut découvrir en arrière-plan sur la table.