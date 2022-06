Nicolas Anelka avec sa sublime femme Barbara : très rare apparition, pour une soirée mémorable avec les Sy !

Nicolas Anelka et sa femme Barbara sont du genre à se montrer extrêmement discrets. Alors quand l'ancien footballeur de 43 ans et sa sublime moitié sont repérés, c'est le buzz assuré.

Samedi 11 juin 2022, le Parc des Princes a été pris d'assaut par plus de 60 000 spectateurs, non pas pour un match du PSG, la saison de Ligue 1 étant terminée (le club parisien étant arrivé premier), mais pour un grand évènement musical : le concert de DJ Snake. Douze ans que le Parc des princes n'avait pas accueilli de concert, le dernier en date remontant au 22 juin 2010 avec le groupe de rock américain Green Day.

Nombreuses sont les personnalités à avoir assisté à ce show de très grande envergure, parmi lesquelles Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, mais pas seulement. DJ Snake avait invité d'autres stars à le rejoindre sur scène : David Guetta, Khaled, Stromae ou encore Omar Sy. Proche du DJ, l'acteur français actuellement à l'affiche de Jurassic World : Le Monde d'après n'est pas venu seul au concert mais avec celle qui ne le quitte plus depuis des années : sa femme Hélène.

Active sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, Hélène Sy a publié plusieurs stories depuis les tribunes du Parc des Princes. L'occasion de découvrir que le couple Sy était installé juste à côté de Nicolas Anelka et de sa femme Barbara (voir le diaporama).

Mariés depuis 2007, Nicolas Anelka et Barbara ont fondé une très jolie famille composée de trois enfants : Kaïs, Kahil et Lina. Dans le documentaire Anelka, l'incompris proposé en août 2020 sur Netflix, l'ancien footballeur passé par le PSG, Arsenal, le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester City s'était confié sur son couple. Celui qui a été catalogué comme un "bad boy" du football français y évoquait notamment sa rencontre avec Barbara, tout comme l'ancienne chorégraphe belge.

"Je l'ai rencontré assez jeune. Lui avait 19 ans, moi je suis plus âgée que lui, j'en avais 21. On était jeunes. Il était en plein dans son football et moi en plein dans ma danse. C'est le moment où il y a eu le gros transfert Arsenal-Madrid, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'arrivais chez lui pour le voir, y avait plein de journalistes...", s'était souvenue Barbara. "Aujourd'hui, ça fait plus de dix ans qu'on est ensemble. C'est important d'être complice et d'être pote avec sa femme, si tu veux vivre pratiquement toute une vie avec elle. Si t'as pas déjà ce lien d'amitié déjà et d'amour, tu peux pas. C'est la base du couple", confiait de son côté Nicolas Anelka.

Une base solide qui permet au couple d'avancer ensemble, même dans la plus grande discrétion.