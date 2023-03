Nicolas Anelka marié à Barbara : rares apparitions de sa femme, qui a changé plusieurs fois de couleur de cheveux

Si le football français a connu de grands joueurs au cours des 20 dernières années, il y en a peu qui peuvent s'asseoir à la table de Nicolas Anelka. Un ancien joueur qui a terminé sa carrière en 2015 et qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Passé notamment par Arsenal, le Real Madrid ou Chelsea, le goleador aux 69 sélections en équipe de France a eu une histoire compliquée avec son club de coeur, le Paris Saint-Germain et il a fait la quasi-intégralité de sa carrière à l'étranger.

Véritable globe-trotter, Nicolas Anelka est fidèle depuis de longues années à la même femme, Barbara Tausia, une chorégraphe belge. Très discret sur sa vie privée, le footballeur qui a notamment joué avec Didier Drogba n'a fait que de rares apparitions avec sa femme en public. Le couple a fait le choix de s'installer à Dubaï après la carrière du joueur et ensemble, ils ont eu deux garçons, Kaïs (14 ans) et Kahil (12 ans) et une fille, Lina (9 ans). "Je l'ai rencontré assez jeune. Lui avait 19 ans, moi je suis plus âgée que lui, j'en avais 21. On était jeunes. Il était en plein dans son football et moi en plein dans ma danse. C'est le moment où il y a eu le gros transfert Arsenal-Madrid, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'arrivais chez lui pour le voir, y avait plein de journalistes...", a confié Barbara dans le documentaire Anelka, l'incompris, sorti sur Netflix en août 2004.

Brune ou rousse, Barbara a tout essayé !

Si le couple se fait plutôt discret, Nicolas Anelka a tout de même fait plusieurs apparitions ces dernières années avec sa femme et on en a pu se rendre compte que cette dernière aime bien changer de coupe de cheveux. Sur les dernières photos qui datent d'octobre 2021 (qui sont à retrouver dans le diaporama), elle arbore une jolie coiffure châtain foncé, mais lors d'une sortie à Roland Garros en 2014, la danseuse était très brune. Si l'on remonte encore dans le temps, lors d'une sortie pour un défilé de mode, la jolie belge était à l'époque rousse !

Depuis les dernières photos de 2021, difficile de savoir si Barbara a encore changé de couleur de cheveux, mais une chose est sûre, elle va certainement être au côté de son mari pour son 44ème anniversaire !