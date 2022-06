Naomi Campbell sans soutien gorge : tenue risquée pour subjuguer à la Fashion Week

C'est une apparition qui n'a laissé personne indifférent ! Déjà qu'à l'accoutumée, elle n'est pas du genre à se faire discrète, Naomi Campbell a, cette fois, littéralement enflammé le dernier défilé homme de Louis Vuitton en faisant une apparition dans une tenue légère.

Le top model britannique avait opté pour un look sans soutien gorge absolument phénoménal. A 52 ans, le temps ne semble vraiment pas avoir d'emprise sur celle qui est maman d'une petite fille âgée de seulement quelques mois. En effet, elle avait choisi un ensemble totalement violet avec un motif floral blanc pour se présenter du côté de Paris à l'occasion de la Paris Fashion Week. La belle brune avait complété son look par un ensemble de colliers couleur or à la fois amples et près du cou. La star avait assorti sa tenue avec une paire de lunettes violette. Une tenue qui n'a laissé de marbre personne puisque que Naomi Campbell avait pris un sacré risque en ne portant pas de soutien gorge

Elle était pour l'occasion, très bien accompagnée, puisqu'a ses côtés on a notamment vu les chanteurs Justin Timberlake dans un polo à motif losange rouge, ainsi que le comédien australien Joel Edgerton, vu notamment dans Gatsby le magnifique avec Leonardo Di Caprio, dans une veste en jean et un tee-shirt blanc (voir diaporama).

En dehors de sa vie sur les podiums et les défilés, Naomi Campbell est devenue une maman complètement épanouie. Rôle qu'elle a endossé en mai 2021. Plutôt discrète, (elle n'a d'ailleurs toujours pas révélé le prénom de sa petite) avait tout de même lâché ses impressions sur son compte Instagram. "Une merveilleuse petite chose sacrée m'a choisie pour mère. Je suis tellement honorée d'avoir cette âme pure dans ma vie et je peine à trouver les mots pour décrire ce lien de toute une vie que je partage avec toi, mon ange. Il n'y a pas d'amour plus fort", déclarait-elle.