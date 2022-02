Naomi Campbell maman : superbe photo avec bébé pour Vogue et révélations...

A 51 ans, Naomi Campbell découvre les joies de la maternité. La célèbre mannequin est devenue maman tardivement, d'une petite fille dont elle continue de garder le prénom secret. Elle s'offre la couverture de Vogue UK pour son édition de mars 2022 et évoque sa nouvelle vie.

Pendant plus de dix ans, Naomi Campbell a rêvé d'avoir un enfant mais, au gré de ses relations amoureuses diverses, ce projet de vie ne s'était malheureusement jamais fait. Puis, à la surprise générale, au printemps 2021 elle dévoilait avoir eu un bébé ! "Une petite et magnifique bénédiction a choisi de faire de moi sa mère", disait-elle alors sur une publication Instagram. "Elle n'a pas été adoptée, c'est mon enfant biologique", précise-t-elle désormais dans les pages du magazine pour mettre fin aux rumeurs, alors qu'on ne l'a jamais vue avec un baby bump. A-t-elle fait appel à une mère porteuse ? Mystère...

Ce qui est certain c'est que Naomi Campbell a tout fait pour éviter les fuites quant à l'arrivée d'une petite fille dans sa vie. "Je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de personnes qui savaient que j'allais l'avoir. Toutefois, elle est la plus grande bénédiction que je puisse imaginer. C'est la meilleure chose que je n'ai jamais faite. J'ai toujours su qu'un jour, je voudrais devenir mère mais c'est une si grande joie. Je suis chanceuse de l'avoir et je le sais", ajoute-t-elle.