Naomi Campbell enfin maman à 50 ans : "Elle voulait un bébé depuis plus de 10 ans"

"Une belle petite bénédiction m'a choisie pour être sa mère, Si honoré d'avoir cette douce âme dans ma vie il n'y a pas de mots pour décrire le lien à vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n'y a pas de plus grand amour" avait écrit Naomi Campbell en légende de la photo annonçant l'arrivée de sa fille. Le top iconique avait alors reçu de nombreux messages de félicitations, comme celui de Zoe Saldana qui a commenté : "Oh mon dieu félicitations madame! quelle bénédiction !!" Lenny Kravitz qui lui dit "Amen" etCindy Crawford a publié : "Ca me met le plus grand sourire sur mon visage! Félicitations à vous deux et bienvenu au club des mamans ! C'est le meilleur !".

Par le passé, Naomi Campbell a été la brève compagne de Leonardo DiCaprio, du businessman russe Vladislav Doronin, du milliardaire Hassan Jameel, de P-Diddy, de Usher, Robert de Niro et d'autres. Ses dernières relations connues datent de 2019. Elle était soupçonnée d'être en couple avec Liam Payne aussi bien que le rappeur Skepta.