Naomi Campbell maman : premiers pas de sa fille, elle partage des photos !

En mai 2021, Naomi Campbell annonçait à la surprise générale la naissance de son premier enfant. La mythique mannequin britannique accueillait une petite fille au prénom toujours tenu secret un an après sa naissance. En revanche, la star des podiums ne pouvait pas garder pour elle une heureuse nouvelle : sa fille a fait ses premiers pas.

C'est sur son compte Instagram, lundi 13 juin 2022, que Naomi Campbell a partagé deux photos de ce mini évènement. On peut la voir de dos, dans un parc, tenant sa fille par la main laquelle avance à son rythme sur ses deux jambes. Adieu le trotteur, c'est pour les bébés et elle a dépassé ça ! Une grande fierté pour le top. "Mon amour, mon battement de coeur. Premiers pas", a-t-elle commenté en légende de sa publication. De quoi faire fondre ses millions d'abonnés qui ont inondé la section des commentaires en émojis et tendres messages.

Naomi Campbell, dont la vie amoureuse reste mystérieuse, a fait quelques rares déclarations sur cette maternité tardive. Elle a commencé par démentir une rumeur : son bébé n'est pas adopté, c'est son enfant. Jamais photographiée avec un ventre rond, la belle brune aurait-elle réussi à échapper aux paparazzi ou a-t-elle accueilli ce bébé différemment, peut-être par mère porteuse ? À l'annonce de la naissance de sa fille, Naomi avait en tout cas partagé sa joie immense, elle qui rêvait de devenir mère depuis plus de dix ans. "Une merveilleuse petite chose sacrée m'a choisie pour mère. Je suis tellement honorée d'avoir cette âme pure dans ma vie et je peine à trouver les mots pour décrire ce lien de toute une vie que je partage avec toi, mon ange. Il n'y a pas d'amour plus fort", écrivait-elle sur Instagram.

Naomi Campbell, fondatrice de l'organisation à but non lucratif Fashion For Relief, profite pleinement de cette nouvelle casquette de maman mais continue sa carrière de mannequin. Il faut dire qu'à 52 ans, c'est toujours une bombe ! La star est ainsi apparue pour la campagne automne 2022 de l'enseigne Marc Jacobs.