Diaporama : Fashion Week : Jessica Biel et Justin Timberlake, couple canon et looké au défilé Louis Vuitton

1 / 18 Fashion Week : Jessica Biel et Justin Timberlake, couple canon et looké au défilé Louis Vuitton

2 / 18 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake - Sorties du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris. © Veeren-Clovis/Bestimage





3 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel se câlinent et s'embrassent pendant un match du 6ème jour du US Open Day 2017 au Arthur Ashe Stadium à Flushing, le 2 septembre 2017





4 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel se câlinent et s'embrassent pendant un match du 6ème jour du US Open Day 2017 au Arthur Ashe Stadium à Flushing, le 2 septembre 2017





5 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel - Arrivées au défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





6 / 18 Edgar Ramirez, Justin Timberlake et Omar Sy lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





7 / 18 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake lors de la 22ème soirée annuelle Critics' Choice Awards au Barker Hangar à Santa Monica, le 11 décembre 2016.





8 / 18 Edgar Ramirez, Jessica Biel, son mari Justin Timberlake, Omar Sy et sa fille Selly lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





9 / 18 Justin Timberlake lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





10 / 18 Exclusif - Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel se baladent main dans la main en sirotant une boisson à New York le 28 août 2017.

11 / 18 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake - Sorties du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





12 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel - Arrivées à la soirée des Oscar 2017 au Dolby theater à Los Angeles (Hollywood) le 26 février 2017. © Ampas/Zumapress.com / Bestimage

13 / 18 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





14 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel lors de la première de ''The Book of Love'' à Los Angeles, le 10 janvier 2017.





15 / 18 Jessica Biel est allée déjeuner avec son fils Silas au restaurant Joan's à Studio City, le 30 janvier 2017

16 / 18 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel - Arrivées au défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





17 / 18 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake se promènent à New York et font du shopping à l'occasion de leurs vacances, ils rejoindront leur fils Silas Randall Timberlake plus tard dans la journée à New York le 27 novembre 2016.