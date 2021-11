Justin Timberlake et Jessica Biel : Toute première apparition craquante de leur fils Phineas, 1 an

Le chanteur et acteur de 40 ans avait confirmé la naissance de son deuxième enfant lors d'un passage dans l'émission d'Ellen DeGeneres en janvier 2021 : "Son nom est Phineas, et il est génial et si mignon et personne ne dort, mais nous sommes ravis. Nous sommes excités et nous ne pourrions pas être plus heureux. Nous sommes reconnaissants", avait-il alors confié. Une vie de famille épanouie qui fait définitivement oublier les vives rumeurs d'infidélité auxquelles le couple avait été confronté en 2020...