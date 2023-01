Diaporama : Justin Timberlake marié à Jessica Biel : la surprenante robe de l'actrice, photos et détails de leur union italienne

1 / 17 Justin Timberlake marié à Jessica Biel : la surprenante robe de l'actrice, photos et détails de leur union italienne

2 / 17 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel à la première de "The Devil and the Deep Blue Sea' à New York. © BestImage

3 / 17 Photo du mariage de Jessica Biel et Justin Timberlake en 2012 dans le magazine People © DR

4 / 17 Semi-exclusif - Jessica Biel et son mari Justin Timberlake - Photocall des people au défilé de mode homme Kenzo printemps / été 2023 au Lycée Carnot à Paris le 26 juin 2022. © Veeren-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren-Christophe Clovis

5 / 17 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake au photocall du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Dior à l'école du Val de Grâce à Paris, France, le 24 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff

6 / 17 Jessica Biel et Justin Timberlake - Descente des marches du film "Inside Llewyn Davis" lors du 66eme festival du film de Cannes © BestImage

7 / 17 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff

8 / 17 Justin Timberlake, sa femme Jessica Biel - Arrivées au défilé de mode PAP femme printemps-été 2020 Louis Vuitton à Paris. Le 1er octobre 2019 © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren Ramsamy-Christophe Clovis

9 / 17 Exclusif - Jessica Biel et son mari Justin Timberlake sont allés diner avec des amis au restaurant Yves dans le quartier de Tribeca à Los Angeles, le 25 août 2019 © BestImage

10 / 17 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake au 70ème Primetime Emmy Awards au théâtre Microsoft à Los Angeles, le 17 septembre 2018 © BestImage

11 / 17 Justin Timberlake et Jessica Biel sur le tapis rouge de la 75ème cérémonie des Golden Globe Awards au Beverly Hilton à Los Angeles, le 7 janvier 2018. © BestImage

12 / 17 Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel sur le tapis rouge de la 75ème cérémonie des Golden Globe Awards au Beverly Hilton à Los Angeles, le 7 janvier 2018. © Chris Delmas/Bestimage © BestImage, Chris Delmas

13 / 17 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake lors de la première de ''The Book of Love'' à Los Angeles le 11 janvier 2017. © BestImage

14 / 17 Jessica Biel et son mari Justin Timberlake à la première de 'The Book of Love' à La Nouvelle Orléans, le 15 octobre 2016 © CPA/Bestimage © BestImage

15 / 17 Jessica Biel et Justin Timberlake - Descente des marches du film "Inside Llewyn Davis" lors du 66eme festival du film de Cannes, le 19 mai 2013. © BestImage

16 / 17 Jessica Biel et Justin Timberlake lors du Costume Institute Gala à New York en 2010 © BestImage