Michael Douglas déshérité par son père Kirk : quid des 61 millions de dollars ?

Moins d'un mois après sa mort, les détails de l'héritage de Kirk Douglas ont été dévoilés par The Mirror. Il a été rapporté que l'acteur de 103 ans avait laissé la majorité de sa fortune – 61 millions de dollars – à des oeuvres caritatives.

L'acteur avait pour volonté que 50 millions de dollars soient donnés, par le biais de la Fondation Douglas, à des bénéficiaires. Parmi ceux-ci, l'université St Lawrence, qui finance une bourse pour les étudiants issus de minorités et de milieux défavorisés, la synagogue Sinai Temple dans le quartier de Westwood, qui abrite le Kirk and Anne Douglas Childhood Center, le théâtre Kirk Douglas de Culver City, un cinéma délabré restauré en salle de spectacle et l'hôpital pour enfants de Los Angeles.

Pour autant, son fils Michael Douglas ne verra pas la couleur de son argent, mais ce n'est pas bien grave. Si son père ne lui a rien laissé en héritage, Michael n'est pas dans le besoin pour autant. The Mirror a estimé la fortune du mari de Catherine Zeta-Jones à environ 300 millions de dollars.

Le père et le fils ont toujours été très proches, et ce depuis le plus jeune âge de ce dernier. C'est Michael Douglas qui avait annoncé le décès du monstre sacré d'Hollywood via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, c'était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...), mais pour mes frères, Joel et Peter, et moi, il était simplement papa. (...) Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", avait-il joliment annoncé.