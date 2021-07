Lily-Rose Depp : Canon en petit short et santiags, loin de la Haute Couture

Défilés de mode, avant-premières, soirées mondaines... Lily-Rose Depp y est habituée ! La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp est souvent habillée de magnifiques robes pour ces événements. Au quotidien, elle porte des tenues bien plus ordinaires et confortables. Démonstration...

Avant de potentiellement débarquer à Paris pour le défilé Chanel Haute Couture, Lily-Rose Depp a pris du bon temps à New York. Elle y a été aperçue les 19 et 28 juin derniers, profitant d'après-midis ensoleillés pour se promener et faire du shopping. Le 19 juin, Lily-Rose était accompagnée d'une amie, avec qui elle a hélé un taxi. En t-shirt blanc, jupe colorée et babouches, l'actrice et mannequin de 22 ans s'est parfaitement fondue dans la masse des new yorkais de sortie.

Le 28 juin, c'est seule que Lily-Rose Depp a pris l'air. Elle portait cette fois un débardeur blanc, un short en jean et des santiags ! Drôle d'association de la jolie blonde, qui a habitué ses admirateurs aux robes de la prestigieuse maison Chanel lors de ses nombreuses apparitions publiques officielles.

Ses admirateurs, justement, se sont récemment mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ! Lily-Rose Depp a eu 22 ans le 27 mai dernier. La jeune femme a remercié ses abonnés Instagram pour leurs nombreux messages. "Gémeaux 22 :') (...) merci pour l'amour et les voeux", avait-elle commenté sur un diaporama d'images publié le jour de son anniversaire. Lily-Rose Depp l'a célébré avec des fleurs, un gâteau et des ballons gonflables roses.