Johnny Depp : Qui est sa soeur Christi Dembrowski, qui a pris sa défense ?

Un divorce qui semble ne plus finir. Ce mardi 12 avril 2022, Johnny Depp et Amber Heard étaient au tribunal pour le procès en diffamation qui les oppose, suite aux accusations de violences conjugales qu'aurait commises l'acteur. Un procès grave qui s'est articulé autour du récit des scènes qui se seraient produites entre eux et que le père de Lily-Rose et Jack Depp continue de réfuter. Ce jour-là, une intervention a fait du bruit, celle de la soeur de Johnny Depp, Christi Dembrowski. Qui est-elle ?

Elisa Christie Depp, de son vrai nom, soeur de l'acteur, et fille de John Christopher Depp et de Betty Sue Palmer, est âgée de 62 ans. Elle a été élevée tout comme lui dans le Kentucky, avec leurs autres frère et soeur, Daniel et Deborah. Elle a été directrice d'une société de production cinématographique , Infinitum Nihil. Une compagnie fondée par son frère en 2004. On lui doit notamment les films The Rum Diary (2011) ou encore Hugo (2011) et Dark Shadows (2012).

Proche de ses neveux Lily-Rose et Jack Depp

Christi Dembrowski est mariée à Daniel Dembrowski, professeur à l'Université de Seattle et auteur de nombreux ouvrages. Heureux professionnellement, ils le sont également en ménage ; ils ont quatre enfants. Une vie personnelle qu'elle a su garder privée puisqu'elle n'a jamais révélé aucune information sur ses enfants. Elle est décrite par le site celebrityborn comme proche de Lily-Rose Depp et Jack, ses neveux.

Sa soeur contre-attaque Amber Heard

Les témoins se sont succédés mais Christi Dembrowski est restée dans les mémoires. Elle a rapporté une ambiance difficile entre lui et Amber Heard, parfois même agressive verbalement. Elle aurait parlé d'une femme "toujours dans la confrontation", qui "exagérait beaucoup les problèmes d'alcool et de drogue de son mari", le traitant de "vieux gros". Des confidences qui ont eu un réel écho médiatique. Ce n'est pas la première fois que la soeur de Johnny Depp prend la parole dans cet affrontement entre les ex-époux.

Cette confrontation est loin d'être la première dans ce divorce houleux. Six ans après leur séparation, Amber Heard et l'ex de Vanessa Paradis ne cessent de s'affronter, dénonçant chacun leur vérité. Ce 12 avril, les débats ont d'abord tourné autour d'accusations de graves violences, les avocats racontant des accès de "colère" qui culminaient par des violences physiques et sexuelles, cocktails d'alcool et de médicaments, de cocaïne ou encore d'ecstasy et de champignons hallucinogènes.