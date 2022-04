Amber Heard et Johnny Depp devant la justice : elle poste un message étonnant et prend une décision radicale

La fameuse tribun a été publiée en 2018, à la veille de la sortie du film Aquaman, dans lequel Amber Heard était la vedette. Après des années de tensions, l'actrice de 35 ans semble néanmoins prête à tourner la page. Epuisée par les affaires judiciaires, elle a lancé un message d'apaisement : "J'aimerai toujours Johnny et cela me fait beaucoup de mal d'avoir eu à revivre les détails de notre vie passée ensemble devant le monde entier." La jeune femme qui est devenue maman en 2021 et l'acteur culte s'étaient rencontrés en 2009 sur le tournage de Rhum Express avant de devenir mari et femme en 2015, jusqu'en 2017.