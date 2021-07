Amber Heard maman : elle s'affiche pour la 1ere fois avec bébé en vidéo

Le 1er juillet 2021, Amber Heard a dévoilé être devenue maman pour la première fois. L'actrice âgée de 35 ans, qui a accueilli une petite fille prénommée Oonagh Paige grâce à une mère porteuse, est sur un petit nuage. Un véritable bonheur qu'elle partage désormais avec ses fans sur Instagram.

Sur son compte suivi par 4 millions d'abonnés, la star notamment vue au cinéma dans Aquaman a posté une toute première vidéo d'elle en compagnie de son bébé, le 6 juillet. Apparaissant au naturel, sa fille posée sur la table devant elle, l'actrice savoure tranquillement un smoothie. Un moment banal et tout simple, bien loin de l'agitation du show business et surtout de sa guerre médiatico-judiciaire avec son ex-mari Johnny Depp. Visiblement apaisée et heureuse, Amber Heard se consacre entièrement à sa nouvelle tâche de maman. A la maison, nul doute qu'elle doit toutefois recevoir un peu d'aide pour les couches et les biberons puisque, aux dernières nouvelles, elle est toujours en couple avec la directrice de la photographie Bianca Butti.