Amber Heard en deuil : sa mère Paige Heard est morte

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Amber Heard annonce aux siens une triste nouvelle. Sa mère, Paige Heard, est morte.

C'est sur Instagram qu'Amber Heard a fait part de son deuil. Ce dimanche 3 mai 2020, l'actrice suivie par près de 4 millions d'abonnés a publié deux photos de sa mère et elle, une récente et la seconde datant de son enfance. En légende, Amber Heard se dit "brisée et dévastée" par le décès de sa mère. "Elle nous a quittés trop tôt, [je] m'accroche au souvenir de sa belle et douce âme. Elle nous manquera au plus profond de nos coeurs, pour toujours. Son coeur ouvert et déterminé a fait d'elle la plus belle femme que j'ai jamais connue. C'est dur de l'imaginer et encore plus dur de le dire, mais je me sens chanceuse d'avoir été sa fille et d'avoir reçu en cadeau la lumière qu'elle dégageait sur tout le monde", écrit-elle.

Amber Heard ajoute : "C'est une période incroyablement douloureuse, mais elle me rappelle que l'amour nous fait tous survivre. La gentillesse, le soutien et la générosité que ma soeur Whit et moi avons reçus de la part d'amis et de la famille ont été incroyablement salvateurs."