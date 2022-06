Amber Heard et son procès perdu contre Johnny Depp : "dévastée", elle fait part de son immense déception

Voilà, c'est fini ! Ce mercredi 1er juin s'est tenu au tribunal de Fairfax (Virginie du Nord), le verdict du procès qui opposait Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard depuis six semaines. Ce procès, diffusé en direct à la télévision, a donné lieu à un déballage de la vie privée de l'ex-couple, devant des millions de téléspectateurs dans le monde. Des dizaines d'heures de témoignages et d'enregistrements audio ou vidéo, ont révélé des détails de la vie conjugale d'Amber Heard etJohnny Depp entre 2011 et 2016.

A l'issue de ce verdict, c'est finalement Johnny Depp qui en est sorti vainqueur. "Le jury m'a rendu à la vie. Le meilleur est encore à venir et un nouveau chapitre s'est enfin ouvert", s'est félicité l'acteur de Pirates des Caraïbes sur Instagram.

Amber Heard "déçue" et "dévastée"

En revanche, c'est beaucoup moins gai pour Amber Heard qui en sort défaitiste. L'actrice de 36 ans, présente au tribunal, a accueilli le verdict la mine grave, semblant accuser le coup.

En effet, à l'issue des quelques 13 heures de délibérations, les jurés du tribunal de Fairfax, ont considéré que le titre ainsi que deux passages d'une tribune publiée par l'actrice en 2018 dans le Washington Post, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de son ex-mari qu'elle accusait de violences conjugales.

Pour Amber Heard, la décision de ce verdict est une "déception inexprimable". "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari. Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela renvoie au temps où une femme qui parlait et s'exprimait pouvait être humiliée en public. Cela fait un frein sur le fait que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle longuement exprimé dans un communiqué publié sur son compte Twitter.