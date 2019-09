Johnny Depp : Son tendre message à Vanessa Paradis et leurs enfants

La star de Pirates des Caraïbes était à l'honneur ce 8 septembre 2019 au Festival du film de Deauville. Dimanche soir, avant la projection de son nouveau film Waiting for the Barbarians, Johnny Depp a reçu un prix spécial honorant l'ensemble de sa carrière. Lors de son discours, l'acteur de 56 ans a rendu un tendre hommage à ses deux enfants, mais également à leur mère, Vanessa Paradis.

"Je suis très touché, je suis très ému. Peut-être que c'est un peu trop, non ?", a-t-il lancé en montant sur scène, après un discours d'introduction tenu par Catherine Deneuve, présidente du jury de cette 45e édition du Festival. Johnny Depp a ensuite mentionné la participation de sa fille Lily-Rose Depp (20 ans) à la dernière Mostra de Venise : "J'aimerais dire à quel point je suis fier, il y a environ une semaine, ma fille était à un festival avec un de ses films et c'est vraiment une expérience surréaliste à vivre." Le 2 septembre dernier, la jeune comédienne a en effet fait une apparition remarquée sur le tapis rouge du Festival vénitien pour défendre son dernier film, The King, qui sortira le 1er novembre sur Netflix.

L'acteur fétiche de Tim Burton a ensuite conclu son discours en affirmant : "Je souhaite remercier Lily-Rose, Jack, et surtout leur incroyable mère Vanessa Paradis." Un joli clin d'oeil à la chanteuse et actrice française qui a partagé sa vie durant près de quinze ans. Si Lily-Rose s'illustre aujourd'hui sur grand écran, son petit frère Jack, 17 ans, se fait quant à lui plus discret.