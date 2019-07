Johnny Depp blessé sur un brancard à cause d'Amber Heard, il raconte

Officiellement divorcés depuis 2016, Johnny Depp et Amber Heard continuent malgré tout de se mener une guerre juridique (et médiatique) sans répit. L'acteur affirme avoir été la véritable victime de violences conjuguales, à coups de bouteilles et de cigarettes.

EXCLUSIVE: Johnny Depp claims Amber Heard put a cigarette out on his face. https://t.co/mGIlPY2CVU — The Blast (@TheBlastNews) July 26, 2019

Selon ses avocats, dont People a rapporté le témoignage, l'acteur des Animaux Fantastiques serait la véritable "victime de violences domestiques", et non pas son épouse, comme celle-ci l'a affirmé. Récemment, une amie d'Amber Heard a d'ailleurs étonnamment soutenu la version de Johnny Depp en déclarant qu'elle n'avait jamais vu sa copine blessée par les coups de son mari, même après l'ultime dispute du 21 mai 2016 à Los Angeles, qui a conduit l'actrice à demander le divorce quelques jours plus tard. Reste à connaître le témoignage de l'acteur James Franco, également appelé à témoigner dans cette affaire tout aussi épineuse que médiatisée.

