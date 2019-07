Amber Heard menteuse ? Une amie défend la version de Johnny Depp

Nouveau rebondissement dans l'affaire Johnny Depp contre Amber Heard. D'après les informations publiées par The Blast le 15 juillet 2019, un nouveau témoin inattendu pourrait bien faire avancer ce bras de fer juridique. Selon un document officiel, une certaine Laura Divenere, qui affirme être une amie de l'actrice de 33 ans, a pourtant témoigné en sa défaveur.

L'Américaine affirme avoir travaillé pour le couple en tant que décoratrice d'intérieur pour leur appartement de Los Angeles, entre juillet 2014 et 2016. Elle explique avoir continué de travailler pour Amber Heard jusqu'à aujourd'hui : "J'ai été et je me considère comme une amie d'Amber. Je reste en contact régulier avec elle. Je n'ai plus échangé avec M. Depp depuis 2016." Malgré tout, Laura Divenere soutient la version de l'acteur de 56 ans plutôt que celle de son amie, qui dit avoir été victime de violences conjugales, notamment le 21 mai 2016, avant qu'elle ne décide quelques jours plus tard d'entamer une procédure de divorce.

"J'étais avec Amber et j'ai parlé avec elle fréquemment dans les jours qui ont suivi sa présumée agression (...). Ces jours-là, j'ai travaillé avec Amber, récupéré des colis pour elle, pris les ascenseurs avec elle et l'ai vue de près et en personne, raconte-t-elle. A aucun de ces jours suivant l'agression présumée, je n'ai observé de signe de violence physique ou blessure." Laura Divenere ajoute n'avoir jamais entendu parler d'agression physique durant ses années de service auprès du couple star, aussi bien en échangeant avec Johnny Depp et Amber Heard, qu'avec certains de leurs proches tels que la soeur de l'actrice, Whitney Heard. Ce témoignage est d'autant plus accablant pour l'actrice d'Aquaman que son amie affirme qu'elle a déjà fait preuve de violence verbale à l'égard de son assistante de l'époque.

Peut-être James Franco, autre proche d'Amber Heard récemment impliqué dans cette affaire, témoignera-t-il en faveur de son amie ? L'équipe juridique de Johnny Depp, qui poursuit son ex-femme pour diffamation depuis mars dernier, a envoyé une assignation à l'acteur de 127 Heures, qu'elle considère comme témoin au même titre qu'Elon Musk, milliardaire qu'Amber Heard a fréquenté peu de temps après, toujours en 2016.