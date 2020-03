Coronavirus : Laeticia Hallyday vide son sac et appelle à la solidarité

Bien qu'elle réside la plupart du temps aux États-Unis, Laeticia Hallyday porte les Français dans son coeur. La mère de famille est elle aussi touchée par la pandémie de Covid-19, qui s'intensifie sur le territoire français. Sur Instagram, la veuve de Johnny Hallyday s'est longuement adressée à ses fans, publiant un message conséquent, dimanche 25 mars 2020.

"Pour la grande majorité des personnes à l'échelle nationale et mondiale, ce virus ne nous concerne pas. C'est l'un de ces moments de la vie, de l'histoire, où vos actions concernent quelque chose de plus grand. Elles concernent quelqu'un d'autre. Elles concernent quelque chose de plus grand, un plus grand bien dont vous ne serez peut-être jamais témoin", écrit Laeticia Hallyday.

Elargir votre coeur et votre esprit

Laeticia Hallyday, qui fêtera ses 45 ans le 18 mars, appelle à ce que tous oeuvrent pour ralentir la propagation du virus. "Vous devez travailler à domicile. Votre conférence est annulée. Votre semestre est terminé. Votre travail est annulé. (...) Vous regardez chaque action et pensez : mais ce serait bien si je le faisais. Ce n'est pas si grand", poursuit la compagne de Pascal Balland

La maman de Jade et Joy appelle ensuite les Français à rester chez eux. "Oui, vous devez vous laver les mains et rester à la maison si vous êtes malade. Mais le plus gros travail que vous puissiez faire est d'élargir votre coeur et votre esprit pour vous voir et voir votre famille comme faisant partie d'une communauté beaucoup plus grande qui peut avoir un impact énorme sur la vie des autres", ajoute Laeticia Hallyday, tout en incitant les autres à être solidaires en gardant l'enfant d'un proche pendant qu'il travaille ou en cuisinant pour un ami confiné.

Un message important qui s'est terminé sur une note plus positive. "Ce ne peut être que notre meilleure heure si nous travaillons ensemble. Vous faites tous partie de l'équipe. Et nous avons besoin de vous tous pour briller de toutes les manières possibles", a conclu Laeticia Hallyday.