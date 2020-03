Alizée confinée : elle fait passer un message fort grâce à Maggy

En ces temps troubles, beaucoup diffusent et partagent des messages à propos du confinement destiné à endiguer la pandémie de coronavirus. Rester chez soi, c'est aussi ne pas aggraver le travail du personnel de santé débordé en cette période de crise sanitaire. Le 16 mars 2020, la chanteuse Alizée a voulu faire passer ce message via sa fille Maggy, âgée de 3 mois.

On découvrait alors une photo du bébé dans son transat, tenant une feuille dans les mains avec l'inscription suivante : "Un coeur pour ma marraine qui travaille à l'hôpital d'Ajaccio. Merci, Maggy." Une belle manière de demander des "like" en faveur d'une cause aussi importante. "Et pour tous les autres. Merci à tous", précise Alizée en légende du cliché.