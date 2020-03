Alizée confinée avec Maggy : sa belle photo cadeau pour apaiser ses fans

Dans le contexte extrêmement anxiogène dû à l'épidémie du coronavirus dans le monde, Alizée a trouvé un moyen d'apporter un peu de douceur à ses fans le 14 mars 2020. L'ancienne candidate de Danse avec les stars a partagé un cliché dans lequel on l'aperçoit dans la pénombre, prenant dans ses bras sa fille Maggy, sa petite dernière, née de sa relation avec Grégoire Lyonnet. Confortablement lovée contre sa maman, Maggy tient également son doudou contre elle. En légende, la maman de 35 ans écrit simplement : "Insouciance."

Conquis par tant de tendresse et de bonheur, les followers de la chanteuse ont vite réagi à cette publication. Une première fan a commenté : "La photo qui fait du bien ! Tant de bien aujourd'hui" alors qu'une autre a remarqué : "L'insouciance des enfants c'est ce qu'il y a de plus beau". Beaucoup de fans ont également remercié l'artiste de leur apporter de l'optimisme et de l'amour pendant cette période difficile : "Merci pour cette photo pleine de douceur, d'amour et de positivité. Fais de jolis rêves Maggy", "Il n'y a rien de plus beau que l'innocence d'un enfant".

Également maman d'Annily (14 ans, née de son union avec Jérémy Chatelain), Alizée a récemment annoncé qu'elle fermait son studio de danse Lyonnet (créé avec son époux Grégoire) du 9 au 22 mars 2020 en raison de l'épidémie du Covid-19. Le couple, qui devait également présenter le Trophée Napoléon de danse sportive le 11 avril 2020, a fait savoir que l'événement était annulé et qu'une nouvelle date sera communiquée ultérieurement.