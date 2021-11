Diaporama Johnny Depp remporte une (mince) victoire contre Amber Heard, contrainte de céder son téléphone...

Johnny Depp à son arrivée à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper et son ex-femme Ambert Heard à Londres.

L'avocat de Johnny Depp, David Sherborne - La défense de Johnny Depp s'attelle à convaincre la justice britannique d'accorder à la vedette un procès en appel, après avoir perdu contre le tabloïd "The Sun" qui l'avait décrit en "mari violent" envers son ex-épouse Amber Heard, à Londres, Royaume Uni, le 18 mars 2021. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage

L'avocate de News Group Newspapers Sasha Wass - La défense de Johnny Depp s'attelle à convaincre la justice britannique d'accorder à la vedette un procès en appel, après avoir perdu contre le tabloïd "The Sun" qui l'avait décrit en "mari violent" envers son ex-épouse Amber Heard, à Londres, Royaume Uni, le 18 mars 2021. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage

6 / 18

Johnny Depp et sa fiancée Amber Heard - Soirée du Met Ball / Costume Institute Gala 2014: "Charles James: Beyond Fashion" à New York, le 5 mai 2014.