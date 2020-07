Johnny Depp aurait menacé de trancher le visage d'Amber Heard avec une bouteille

Leur rixe verbale se poursuit devant la cour royale de Londres. Le jeudi 23 juillet 2020, Amber Heard est retournée à la barre des témoins de la défense. Et elle a raconté un terrible épisode de son idylle avec Johnny Depp - bien qu'il affirme que tout ceci soit faux. Selon les propos de la comédienne, son partenaire se serait montré d'une violence inouïe lors d'une dispute qui a eu lieu en 2015, juste avant leur rupture. Alors qu'il tournait l'un des volets de la saga Pirates des Caraïbes intitulé La Vengeance de Salazar, l'interprète de Jack Sparrow aurait consommé un dangereux cocktail de cocaïne et de vodka et serait devenu très agressif.

Il était tellement en colère qu'il a commencé à frapper les murs

"Il m'a menacée avec une bouteille cassée qu'il tenait contre ma joue, a-t-elle expliqué. Il m'a dit qu'il allait me trancher le visage. Je reconnais qu'à partir de là, je l'ai sans doute poussé, ou repoussé son bras. Mais après ça, il était tellement en colère qu'il a commencé à frapper les murs... il les frappait, les frappait, et c'est là qu'il s'est emporté." Cet épisode est sujet à débat. Johnny Depp, qui s'était coupé les doigts durant cette dispute, affirme que c'est Amber Heard qui lui aurait jeté cette bouteille de vodka, le blessant au passage. Et non qu'il se serait blessé tout seul en l'agressant. C'est un mois après leur mariage que "l'épisode du doigt" a eu lieu. Il avait indiqué, à l'époque, qu'il se l'était coincé dans la porte...

Leur manoir vandalisé

Amber Heard a apporté de nouveaux détails sur le comportement supposé de son ex. Elle a expliqué qu'elle se serait enfuie dans leur manoir, en Australie, et aurait découvert là-bas un spectacle atroce... Johnny Depp s'y étant rendu avant elle. L'actrice aurait trouvé sur place des traces de sang ainsi que des morceaux de viande crue un peu partout. L'une de ses robes de nuit aurait été déchirée et souillée par ces mêmes aliments. "Quand j'ai ouvert la porte, en ce tout dernier matin, il y avait aussi une sorte de purée de patates et de la sauce étalées sur la porte, décrit-elle. Je me souviens qu'il y avait un oiseau dans la maison qui m'a glacée de peur. J'imagine qu'il était rentré par une fenêtre cassée."

Amber Heard a-t-elle été violente envers Johnny Depp ?

Johnny Depp poursuit le journal The Sun en justice pour diffamation. La publication a toujours pris la défense d'Amber Heard, et c'est pourquoi elle témoigne. S'il est prouvé que l'acteur américain a été violent envers elle, il ne gagnera pas son procès. Jusqu'à présent, la jeune femme n'a reconnu qu'une seule prise de bec durant laquelle elle avait effectivement frappé son ex : en 2015, alors qu'il tentait de pousser sa soeur à elle, Whitney Hendriquez, dans les escaliers...