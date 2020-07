Amber Heard violée ? Le terrible mensonge qui risque de lui porter préjudice

C'est un procès aux mille rebondissements. Johnny Depp poursuit le journal britannique The Sun en justice - plus globalement News Group Newspapers - pour diffamation, puisque la publication l'a ouvertement accusé d'avoir battu Amber Heard. Mais c'est une véritable guerre des tranchées entre les deux ex qui a lieu, pour savoir qui a raison ou qui a tort. Et naturellement, l'acteur a pu compter sur Kate James, l'ancienne assistante personnelle d'Amber Heard pour prendre sa défense. Devant la cour royale de justice de Londres, elle a dressé un portrait peu flatteur de celle qui a autrefois été sa patronne.

Kate James a travaillé pour l'ex-Madame Depp de 2012 à 2015. Elle a expliqué que la comédienne avait menti à tout le monde en réutilisant, à sa sauce, son histoire à elle : celle du terrible viol qu'elle a subi il y a une dizaine d'années au Brésil. "Elle faisait référence à une agression sexuelle très violente qui a eu lieu quand j'avais 26 ans en le mêlant à son propre vécu, a-t-elle expliqué. Elle l'a utilisée pour elle. J'ai survécu à un viol et je trouve que c'est vraiment, vraiment mal de l'utiliser comme ça quand on n'a pas réellement traversé cette épreuve."

Elle entrait dans des rages folles et personne ne pouvait la raisonner

On savait que Kate James ne portait pas Amber Heard dans son coeur. Il était même facile d'imaginer que Johnny Depp ferait appel à elle puisqu'elle a toujours été de son côté. Elle avait déjà raconté précédemment, à The Blast, que l'actrice avait été "régulièrement violente, verbalement et mentalement" avec elle. "Elle entrait dans des rages folles et personne ne pouvait la raisonner, se souvenait-elle. Et même si j'essayais de m'expliquer, je ne pense pas qu'elle m'entendait tant elle était en colère. C'est comme si elle croyait que toutes ces petites choses normales qui se passent de travers chez les autres ne pouvaient pas se produire dans sa vie à elle."

Kate James, fan de Johnny Depp

Quant à Johnny Depp, Kate James en garde un souvenir ému. Puisqu'elle a travaillé pour Amber Heard de 2012 à 2015, elle était là aux premiers jours de leur histoire d'amour – le couple s'étant marié le 3 février 2015. "Au début, elle ne m'avait pas dit que c'était lui, mais elle en parlait en des termes désobligeants, avait-elle raconté. Elle disait qu'elle était avec un 'vieil homme', des choses comme ça. Puis elle me l'a présenté. Ma première impression, c'est qu'il était très doux et calme, presque timide. Il était très aimable, courtois lors de notre rencontre." Certains enregistrements présentés devant la cour royale de justice de Londres prouveraient, pourtant, un peu le contraire...