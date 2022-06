Amber Heard : Après la perte de son procès contre Johnny Depp, l'enfer continue

Après l'annonce de la perte de son procès l'opposant à son ex-mari Johnny Depp le 1er juin dernier, Amber Heard affronte une autre mauvaise nouvelle. La star d'Aquaman, film fantastique dont elle partage l'affiche avec Jason Momoa, entre autres, ne travaillera plus pour la firme. C'est en tout cas ce qu'a affirmé une source au site Just Jared : "Amber Heard va être coupée au montage d'Aquaman et le Royaume perdu aka Aquaman 2 et Mera, le rôle qu'elle interprétait, devrait être redistribué à une autre" apprend-on. L'année dernière pourtant, le producteur Peter Safran affirmait qu'il n'aurait pas recours à une telle décision : "Je ne pense pas que nous allons réagir à la pression des fans. On doit faire ce qui est le mieux pour le film. On a estimé que s'il y avait James Wan et Jason Momoa, il devait y avoir Amber Heard."

L'information n'a pour l'heure pas été confirmée par la principale intéressée ou les producteurs, mais il semblerait donc que la pétition, créée dans le but de couper Amber Heard au montage et signée par plus de 4,6 millions d'internautes, ait été entendue. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs devenus un personnage à part entière de ce procès de 6 semaines, permettant même la création d'un hashtag en soutien à l'acteur #JusticeForJohnnyDepp.

Dans sa première interview depuis le verdict du tribunal de Fairfax en Virginie, Amber Heard avouait que, selon elle, les juges s'étaient laissés guider par l'opinion publique : "Je ne les blâme pas, je comprends, c'est un personnage bien-aimé et les gens ont le sentiment de le connaître. C'est un acteur fantastique."

Condamnée à verser à Johnny Depp la somme de 15 millions de dollars - 13 si l'on soustrait les 2 millions que l'acteur est condamné à lui verser aussi -, Amber Heard devrait faire appel de la décision. Néanmoins, l'actrice et maman d'une petite fille d'un an, Oonagh Paige, n'en démord pas. Son témoignage est bel et bien véritable et elle se battra jusqu'au bout pour le défendre : "Jusqu'à ma mort, je maintiendrai chaque mot de mon témoignage. C'était très, très toxique, on était horribles l'un envers l'autre. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai toujours dit la vérité."