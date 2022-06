Amber Heard, accablée face caméra : l'ex de Johnny Depp s'exprime après le procès

C'était la grande affaire du moment. Depuis plusieurs mois, Johnny Depp et sa désormais ex-femme Amber Heard étaient au coeur d'une bataille juridique de grande envergure, alimentée par des rumeurs de violences conjugales. Et c'est l'acteur de Pirates des Caraïbes qui en estressorti vainqueur le 1er juin dernier, puisque les sept jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, lui ont octroyé seulement 2 millions de dollars de dommages-intérêts contre 15 millions pour l'actrice.

Une décision difficile à avaler pour Amber Heard, qui s'était dit "dévastée" dans un communiqué après sa défaite. "Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux" avait-elle rajouté.

Un jury influencé ?

Pour sa toute première apparition publique depuis ce procès de six semaines, elle est revenue sur cette affaire dans l'émission Today présentée par Savannah Gutrie. Elle a notamment parlé d'un verdict "accablant", affirmant que la popularité de Johnny Depp sur les réseaux sociaux avait influencé les jurés. L'actrice, qui devrait sauf retournement de situation faire appel, a notamment parlé de jurés conquis par l'excellent jeu et la réputation de son mari, qui aurait poussé ces derniers à mettre "salariés rémunérés et randos" à la barre pour témoigner en son nom.