Johnny Depp : Après le procès, il veut "avancer", Amber Heard le clashe violemment sur Tik Tok

Difficile de démêler le vrai du faux entre Johnny Depp et Amber Heard... mais ce qui est sûr, c'est que le procès n'a rien arrangé ! Pendant plusieurs semaines, ceux qui ont été mariés pendant un peu plus d'un an ont déballé toute leur vie privée, tentant de faire reconnaître la violence de l'autre et de convaincre les jurés des mensonges de chacun.

Suivi par les fans en vidéo, celui-ci a conclu qu'Amber Heard avait diffamé son ex-mari en l'accusant de violences, tout en condamnant également l'acteur pour diffamation. En bref, une situation compliquée mais considérée par les fans comme une victoire de Johnny Depp, qu'il a saluée dans un communiqué en expliquant qu'après six ans, on lui "rendait enfin sa vie" après lui avoir enlevé ses rôles notamment dans Les Animaux Fantastiques ou Pirate des Caraïbes.

En Angleterre au moment du verdict, il a d'abord fêté la décision dans un bar avant de publier, ce mardi, un petit montage sur un compte Tik Tok créé pour l'occasion et rapidement monté à plus de 200 000 abonnés. Il y remercie notamment ceux qui l'ont soutenu, un geste qui n'a pas du tout plu à son ex-femme, qui a décidé de lui répondre plutôt sèchement.

Alors que dans sa vidéo, il expliquait à ses fans qu'ils allaient tous "pouvoir avancer" aujourd'hui, la maman de la petite Oonagh lui a rétorqué sur son propre compte que le droit des femmes, lui "allait reculer" en raison de la décision des juges, qu'elle accuse de ne pas reconnaitre le droit des femmes victimes de violences.

Un argument qui est beaucoup revenu parmi ses fans, particulièrement remontés après le verdict. Il faut dire que pendant le procès, de nombreux témoignages ont plutôt été dans le sens de l'acteur (il était notamment soutenu par ses ex-femmes, Vanessa Paradis et Kate Moss). Cependant, il avait été confronté à plusieurs SMS glaçants envoyés à ses amis, dans lesquels il expliquait notamment vouloir "brûler Amber Heard", des messages choquants qu'il a expliqué par une attitude difficile à vivre de la part de son ex-femme.

Pour rappel, les deux acteurs s'étaient rencontrés en 2012 sur le tournage du film Rhum Express et s'étaient mariés début 2015. Un an et demi plus tard, ils avaient annoncé leur séparation, alors que l'actrice dénonçait des violences, toujours niées par son ex-mari. Quelques mois plus tard, le divorce avait ensuite été prononcé avec une compensation financière pour éviter le procès.

Mais la guerre avait recommencé de plus belle en 2018, après une tribune dans le Washington Post, dans laquelle l'actrice évoquait des violences sans mentionner Johnny Depp. Très en colère, celui-ci avait alors porté plainte. Depuis, il a perdu deux procès et vient de gagner le dernier, dans lequel son ex-femme a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars.