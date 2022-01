Marilyn Manson : Son ex Evan Rachel Wood dit avoir été violée sur le tournage d'un clip

"Nous avions parlé d'une scène de sexe simulé. Mais quand les caméras tournaient, il a commencé à me pénétrer réellement" : Evan Rachel Wood affirme, en ces termes, avoir été violée par son ex-compagnon Marilyn Manson sur le tournage du clip Heart-Shaped Glasses en 2007. La comédienne de 34 ans a pris la parole dans Phoenix Rising, un documentaire signé HBO visant à faire augmenter le délai de prescription dans les affaires de viol et d'agression sexuelle.

"J'ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un faux prétexte. [...] J'ai été violée devant une caméra". Evan Rachel Wood soutient qu'elle n'a "jamais donné [son] accord" pour qu'une telle chose soit réalisée sous les yeux de tout le monde : "Je peux vous dire que l'équipe était très embarrassée et que personne ne savait quoi faire", a rajouté la jeune femme.

Marilyn Manson a, par le biais de son avocat Howard King à l'AFP, démenti les faits dont l'accuse son ex-compagne : "De toutes les fausses affirmations d'Evan Rachel Wood sur Brian Warner [le vrai nom de Marilyn Manson, ndlr], sa relecture fantaisiste du tournage du clip de Heart-Shaped Glasses il y a quinze ans est la plus éhontée et la plus facile à réfuter car il y avait de nombreux témoins". L'avocat rajoute que "la scène de sexe simulée a demandé plusieurs heures de tournage avec de multiples prises sous différents angles, et plusieurs longues pauses entre chaque installation de caméras" : "Brian n'a pas eu de relation sexuelle avec Evan sur ce plateau et elle sait que c'est la vérité".

Evan Rachel Wood et Marilyn Manson ont été en couple pendant trois ans. Une relation violente comme elle l'avait révélé en 2018 au Congrès américain. Durant son audition, l'Américaine avait déclaré qu'elle avait subi des violences sexuelles et des viols de la part d'un ex-petit-ami dix ans plus tôt. Le nom de Marilyn Manson n'était alors pas prononcé, avant qu'Evan Rachel Wood ne confirme plus tard son identité sur son compte Instagram. Quatre autres femmes avaient alors témoigné, comme l'actrice Esmé Bianco. Cette dernière a même porté plainte pour viol, abus sexuels sadiques et violences répétées. Des faits que Marilyn Manson nie en bloc.