Johnny Depp, son tournage en France s'est passé extrêmement mal : "Ils en ont eu ras-le-cul"

Son grand retour sur grand écran ne se passe pas très exactement comme prévu. Privé de plusieurs rôles depuis qu'il se déchire, face au tribunal, contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp a dû faire ses adieux à plusieurs de ses personnages emblématiques. Le comédien a été remplacé par Mads Mikkelsen dans la saga des Animaux Fantastiques, il a également été privé du costume de Jack Sparrow du côté de Pirates des Caraïbes. Son prochain projet aurait pu redorer son blason - malgré les accusations de violences conjugales ? - mais il semblerait que le tournage s'est déroulé de manière catastrophique.

Un Américain prêtant ses traits à un roi français ? Personne n'en rêvait spécialement, mais Maïwenn l'a fait. La réalisatrice a offert le rôle de Louis XV à Johnny Depp dans son nouveau film historique Jeanne du Barry, qui sera diffusé sur Netflix dès que le projet sera bouclé. La cinéaste aurait longtemps rêvé de tourner avec l'acteur... avant de se rendre compte que les choses n'étaient pas si roses en sa compagnie. C'est ce qu'a affirmé le très bien informé Bernard Montiel, le 4 octobre 2022, dans l'émission Touche pas à mon poste.

Ça se passait très mal. Ils s'engueulaient tout le temps

"J'ai eu des échos et c'est très sérieux, a-t-il affirmé sur le plateau de C8. Alors, c'est un excellent acteur quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l'équipe est prête à 6 heures du matin et personne ne vient. Alors après, Maïwenn, la réalisatrice, se fâche et le lendemain, c'est elle qui ne vient pas, tandis que Johnny Depp vient. C'est une folie. Ils en ont ras-le-cul. Ça se passe très mal. Ils s'engueulent tout le temps." Le tournage de Jeanne du Barry a démarré en août 2022 et se clôturera, dès que possible, malgré les nombreuses tensions qui règneraient du côté de la cour de Versailles.