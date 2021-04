Diaporama Le prince Harry est arrivé à Windsor : il a déjà retrouvé un membre de sa famille

Le prince Harry, duc de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York et le prince William- La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Archives - Le prince Harry et sa cousine Eugenie d'York aux Jeux olympiques de Londres

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham.

La reine Elizabeth II d 'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg visitent l'hotel de ville de Windsor, le 29 novembre 2013 a l'occasion de l'inauguration des fenetres du jubile de diamant.

Le prince Harry et sa cousine Eugenie d'York aux Jeux olympiques 2012 de Londres

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni le 12 octobre 2018.

Le prince Harry, la princesse Eugénie et la princesse Beatrice au mariage d'Edward et Sophie à Londres.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.