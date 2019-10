Maeva (Les Marseillais) en larmes : sa mère a tenté de se suicider, elle raconte

C'est un autre visage de Maeva Ghennam que les fans des Marseillais ont découvert, le 15 octobre 2019. D'ordinaire pétillante et grande gueule, c'est en larmes qu'elle est apparue sur Snapchat afin de faire une révélation sur un gros souci personnel.

"Je ne vous en ai jamais parlé car les histoires de famille se règlent en famille", a débuté la belle brune de 22 ans, prise par l'émotion. Maeva a ensuite expliqué être à l'hôpital car sa maman y avait été transportée d'urgence à la suite d'une tentative de suicide : "Je n'ai jamais voulu le dire car je veux que ma vie privée reste privée mais ma mère fait une dépression car elle s'est fait virer de son travail après trente ans d'ancienneté. J'ai essayé de l'aider comme je peux. Mais hier soir, on s'est disputées. Je n'ai pas dormi de la nuit. Elle a pris des cachets, je lui ai fait vomir les cachets."

Malheureusement, quelques heures plus tard, toutes deux se sont disputées une nouvelle fois car sa mère n'accepterait pas qu'elle souhaite vivre seule : "Elle m'a dit : 'Tu veux me gâcher ma vie, je vais gâcher la tienne.' Elle a repris des cachets. Je ne l'ai pas vu les prendre. Elle a fait des snaps pour expliquer la situation. En gros, elle a fait ça pour attirer mon attention. J'ai reçu des milliers de messages, j'ai été la voir. Elle avait repris des cachets. Mais elle n'arrivait plus à vomir. J'ai appelé les pompiers et là on est aux urgences."

Très inquiète, Maeva "traverse une phase difficile" et espère que sa maman ira mieux prochainement. Pour ce faire, elle a demandé l'aide de psychiatres. "Je vais rester forte pour ma mère. Quand on perd son travail après trente ans d'ancienneté, voilà ce que cela peut faire. Ça a brisé ma mère. Voilà pourquoi elle a fait ça. Ma priorité c'est ma mère car elle va vraiment pas bien", a conclu la pulpeuse candidate de télé-réalité

Maeva a déjà vécu un coup dur fin 2018. La jeune femme a perdu son papa, une mauvaise nouvelle qu'elle avait annoncée sur Snapchat début janvier : "Mes amours, désolée pour cette longue absence. J'ai perdu mon père il y a quelques jours. J'avais besoin de me recueillir, de me vider la tête et d'être en famille. Merci d'être toujours présent. Je vous aime. Bonne année à tous, profitez de vos proches, c'est important."