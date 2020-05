Alix prête à arrêter Les Marseillais : "Ça ne m'attire plus"

La dernière participation d'Alix dans les Marseillais a été pour le moins explosive. À peine arrivée aux Caraïbes que la belle brune a eu le regret de constater que son chéri Benjamin Samat l'avait trompée avec Océane El Himer. Une trahison impardonnable pour la meilleure amie de Maeva Ghennam, qui a instantanément rompu avec lui. En outre, Alix a eu une violente altercation avec sa rivale, la conduisant à écourter son temps sur le tournage.

De retour en France, la jeune femme a eu le temps de réfléchir sur ces derniers événements éprouvants et elle en est venue à la conclusion qu'elle ne voulait plus rejoindre le casting de la célèbre télé-réalité de W9. C'est ce qu'elle a révélé jeudi 14 mai 2020 lors d'une session de questions-réponses sur Instagram. "Tu penses qu'un jour, tu pourras refaire Les Marseillais ?", lui a demandé un internaute. Et Alix de répondre cash : "Ça ne m'attire plus... Je suis certaine de ma position concernant ces programmes, c'est sûr que non." Il en va de même en ce qui concerne le cross du programme, Les Marseillais VS Le Reste du monde.

Les Marseillais ne m'ont jamais aimée

Il faut dire que sans Benjamin Samat à ses côtés, Alix se retrouverait bien seule dans la villa. Et pour cause, elle ne cache pas n'avoir jamais tissé de liens avec les autres fratés, à savoir Julien Tanti, Manon Marsault ou encore Carla Moreau. "Ils ne m'ont jamais vraiment aimée de base. Je ne vais pas faire de la lèche pour la gloire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à part Maeva et Greg, je n'ai jamais eu d'atomes crochus avec les autres. Mais c'est les meilleurs, c'est le principal", a-t-elle déclaré.

Encore très marquée par sa dernière aventure, Alix en vient même à remettre en question son avenir à la télé. "En fait, je ne sais pas trop ou j'en suis. C'est vrai que je me suis posé la question mais comme je n'ai pas fini d'étudier le dossier, je ne peux pas me prononcer pour le moment. (...) J'ai un petit travail à faire sur mon impulsivité si je veux continuer à me frotter à ces zozos-là", explique-t-elle en toute transparence. En attendant, elle demeure très active sur ses réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.