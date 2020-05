Maeva Ghennam harcelée à son hôtel : "Je vais vous taper"

Mercredi 6 mai 2020, Maeva Ghennam a quitté Marseille pour se rendre à Monaco, avec son ami Akram. La candidate des Marseillais (W9) a notamment rejoint son agent Magali Berdah. Et son arrivée n'est pas passée inaperçue !

Contrairement à nous, les personnes qui habitent à Monaco peuvent encore faire du shopping, mais en prenant soin de mettre un masque. Maeva Ghennam n'a donc pu s'empêcher de profiter de son séjour pour faire quelques emplettes dans des boutiques de luxe. A cette occasion, elle a croisé quelques-uns de ses fans et a accepté de prendre des photos, en respectant la distance de sécurité. Mais certains de ses admirateurs sont allés beaucoup plus loin, comme l'ancienne petite amie de Greg l'a confié sur Snapchat, le 7 mai.

"Là, je ne rigole vraiment pas avec vous. Je veux bien que certaines personnes sympathiques soient venues devant l'hôtel pour faire des photos. Même dans Monaco, j'ai fait des photos en respectant la distance de sécurité. Mais qu'on appelle dans ma chambre... sur la tête de ma mère je ne rigole pas avec vous", a tout d'abord confié Maeva Ghennam. Elle a ensuite révélé que certaines personnes inventaient des histoires pour l'avoir au téléphone, une attitude qui n'est pas du tout passée auprès de la brunette de 22 ans. "Si on me rappelle, Akram et moi on va descendre en cachette et on va vous taper. On ne rigole pas. Arrêtez", a-t-elle menacé.

Ce n'est pas la première fois que Maeva Ghennam est importunée par des personnes pas toujours bien intentionnées. Récemment, un internaute a dévoilé sur les réseaux sociaux où elle vivait. De quoi la mettre sérieusement en colère. Afin que la personne en question paie pour ce qu'elle a fait, la jeune femme a décidé de saisir la justice.