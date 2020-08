TPMP - Priscilla Liaud : La nouvelle recrue sexy est une ex-WAG

Les fans de Touche pas à mon poste étaient les plus heureux du monde. Ce lundi 31 août 2020, Cyril Hanouna et son équipe ont fait leur grand retour sur C8 pour débuter la 11e saison. Le public a pu retrouver des chroniqueurs emblématiques tels que Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi et Isabelle Morini-Bosc. Il a aussi pu découvrir des petits nouveaux. Et l'une des nouvelles recrues a attiré l'attention des internautes.

Il s'agit de Priscilla Liaud. La belle brune a fait une arrivée remarquée en tenue orientale, mettant en avant sa silhouette de rêve. Très vite, les twittos ont fait savoir qu'elle était sublime et, bonne nouvelle, elle a annoncé qu'elle était célibataire ! Mais pour l'heure, elle ne compte pas retrouver l'amour. "Je ne veux plus rien pour le moment, je suis dégoûtée des mecs. Je veux juste un mec gentil", a-t-elle confié.

Sur Instagram, Priscilla Liaud est très active. Elle y dévoile de nombreuses photos qui font grimper la température. Elle y pose souvent en petite robe ou en maillot de bain. De quoi ravir ses nouveaux admirateurs qui découvrent à peine son compte. On peut aussi découvrir qu'elle est maman d'une fille prénommée Bella Joy (3 ans), fruit de ses anciennes amours avec le footballeur Hérold Goulon (qui évolue aujourd'hui au poste de milieu défensif au Pahang FA, un club malaisien). On ne sait pas exactement quand leur relation s'est terminée. Le dernier post de la chroniqueuse de TPMP en sa compagnie date de décembre 2019. De son côté, le sportif a partagé une dernière photo de famille en juin dernier.