Cyril Hanouna : Son fils Lino a beaucoup grandi... et lui vole la vedette dans Touche pas à mon poste !

Il y a du renouveau pour cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste. Un nouveau chroniqueur a notamment fait son entrée : il s'agit du Youtubeur Nino Arial, qui a été présenté par Cyril Hanouna et notamment introduit dans la rubrique "La vraie vie de Cyril Hanouna", une séquence dans laquelle apparait également le fils de l'animateur C8 : Lino.

"Aujourd'hui, il y a un guest de choix dans "La vraie vie de Cyril Hanouna" puisque ce n'est autre que Lino, mon fils, regardez" a lâché Baba avant que la vidéo ne se lance. On voit alors son fils Lino, qui a bien grandi, en train de démontrer ses talents d'acteur dans ce sketch préparé avec son père et Nino Arial. Pour rappel, Lino est né en 2012 de la relation passée de l'animateur avec Émilie. Il a également une soeur prénommée Bianca.

Un papa très fier

Si Cyril Hanouna met un point d'honneur à préserver ses enfants de sa notoriété, il n'hésite pas à en parler quand bon lui semble dans TPMP, affichant ainsi sa fierté d'être papa. Ce fut notamment le cas le 14 avril dernier sur le plateau de l'émission. Il avait alors interrompu un débat en direct - entre une militante écolo victime d'un incident lors de la conférence de presse de Marine Le Pen, et Pierre Gentillet, un avocat qui a défendu le service d'ordre de la candidate - afin de détendre l'atmosphère.

"Excusez-moi, est-ce que Tarik, frérot, tu peux aller chercher mon fils Lino à Montorgueil, parce que je dois le voir ce soir", avait-il adressé à son ami face caméra, avant d'ajouter ceci : "Il y a sa mère Emilie qui aimerait qu'on aille le chercher au plus vite. Il mange à la maison ce soir". Ce n'était déjà pas la première fois qu'il évoquait son fils en direct puisque celui-ci avait déjà fait le show dans le 6 à 7 de Benjamin Castaldi.

Pour le podcast Elise & Julia, Cyril Hanouna évoquait son fils et se disait notamment pas inquiet du tout pour lui à l'école, assurant qu'il a déjà du "caractère". "Je leur demande à chaque fois. Vous savez à quoi je vois que ce n'est pas chaud ? Mon fils, il a des cheveux longs. À dix ans, si on te prend la tête, tu te coupes les cheveux, Tout va bien" en avait-il déduit, expliquant au passage qu'il est en très bon termes avec sa mère. "On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone" avait-il révélé.