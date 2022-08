Touche pas à mon poste : photos des nouveaux chroniqueurs, certaines recrues sont étonnantes

Jeudi 25 août 2022, la bande-annonce de la nouvelle saison de Touche pas à mon poste a été dévoilée. Elle se veut drôle et décalée. Qu'en est-il du programme tant attendu des téléspectateurs ? Après une année où la ligne éditoriale de l'émission a beaucoup évolué en s'intéressant à la campagne électorale, il est temps de se renouveler. Voici les coulisses du retour du programme et les confidences de Cyril Hanouna.

Le 29 août, à partir de 19h10, les fans de Baba seront tous en train de visionner C8. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux et pour cette nouvelle saison, la onzième, Cyril Hanouna ne compte pas les décevoir. TVMag est allé à sa rencontre jeudi et a assisté à trois séances d'enregistrement pour en savoir plus. "La tendance de cette nouvelle saison sera d'être davantage dans la bonne humeur, nous a-t-il confié. Il y aura toujours des gros dossiers et des débats mais nous allons davantage aller vers le divertissement. Les gens ont envie de rigoler et nous aussi", confie l'animateur, producteur et obsédé de padel - il fait tout pour atteindre le Top 100 mondial. Légèreté donc mais haute technologie aussi puisqu'un QR code sera diffusé sur les écrans afin que ceux qui en ont besoin aient un résumé de l'émission en cours.

Du côté des chroniqueurs, si l'on retrouvera les indéboulonnables Valérie Benaïm, Kelly Vedovelli, Géraldine Maillet, Bernard Montiel, Gilles Verdez, Guillaume Genton, Benjamin Castaldi... d'autres ont été rappelés par Cyril Hanouna lors du tournage de ces pilotes qui servent de tests aux nouveaux chroniqueurs et à ceux qui ne sont pas titularisés. Ainsi ont été aperçus Gilles Favard (ennemi juré de Gilles Verdez), le citoyen engagé Oliv Oliv, Anissa (fille de Cécile de Mariés au premier regard)

Isabelle Morini-Bosc, Nicolas Pernikoff étaient aussi présents eux que les téléspectateurs avaient moins vu en fin de saison dernière et même Jean-Michel Maire étaient là.