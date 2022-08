Cécile (Mariés au premier regard) en panique : sa fille, défigurée par une allergie, finit aux urgences

On est loin de l'ambiance mariage à Grans pour Cécile de Mariés au premier regard. Restée dans le Sud de la France, l'ex-femme d'Alain a dû se séparer de sa fille, partie en vacances à Barcelone quelques jours. Mais le séjour a viré au cauchemar pour la jeune femme. Comme l'a indiqué sa maman en story Instagram (voir le diaporama) ce jeudi 4 août, Anissa a été victime d'une grosse allergie au restaurant, provoquant un gros stress chez sa maman : "Ma fille fait une très grosse crise d'allergie, elle a des gros symptômes. [...] Je suis vraiment en panique. Elle a le nez qui coule, le visage qui commence à gonfler, elle commence à ne plus sentir ses membres."

Cécile a donc sollicité sa communauté et demandé de l'aide aux fans qui pouvaient se trouver sur place avec des notions d'espagnol pour lui porter secours. Et elle a bien fait puisque quelques minutes plus tard, Anissa était entre de bonnes mains : "Anissa a été aux urgences, elle a été prise en charge directement. Elle est actuellement perfusée, elle a fait un oedème de Quincke. Elle est défigurée." Les choses sont finalement rentrées dans l'ordre.

Ce vendredi 5 août, Cécile a pris la parole sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles de sa fille, sortie d'affaires : "Elle va mieux et ressemblera à un cynoque pendant quelques jours, a-t-elle plaisanté. Je voulais remercier ma communauté, vous avez été trop gentils, vous m'avez donné plein de conseils. Anissa va beaucoup mieux, elle a été perfusée un bon moment, elle est encore toute gonflée." Un pépin physique temporaire minime à côté du grand soulagement ressenti par Cécile.

En écoutant le récit de l'ancienne candidate de Mariés au premier regard, les internautes ont forcément pris des nouvelles d'Anissa directement. Cette dernière les a donc rassurés une bonne fois pour toutes depuis son lit : "Je vais bien merci. Je me repose. Ne mangez surtout pas de calamars à Barcelone." Pas certain qu'Alain, son ex-beau-papa, ait pris de ses nouvelles, très occupé à roucouler avec une ancienne star de Plus belle la vie...