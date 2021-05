Cécile et Alain (Mariés au premier regard 2021) bientôt divorcés : "C'est du gâchis"

L'expérience Mariés au premier regard 2021 a été mouvementée pour Cécile (41 ans), agent commercial en immobilier, et Alain (41 ans), à la tête d'un salon de coiffure-barbier, malgré leurs 83% de compatibilité. A la suite de leur union, la maman d'Anissa (18 ans) a eu un blocage et avait donc bien du mal à se lâcher dans les bras de son époux. Ce n'est que lors de leur voyage de noces en Corse qu'elle s'est montrée plus câline. Les deux candidats ont donc vécu des jours heureux. Mais, Cécile n'a pas supporté longtemps la distance qui les séparait et la (selon elle) non implication de son mari. De quoi engendrer leur première dispute. Malgré tout, ils ont pris la décision de rester mariés. Sont-ils toujours ensemble aujourd'hui ?

Avec Anissa, Cécile a visionné les images de son aventure pour la première fois. Alain a quant à lui souhaité revivre cette expérience hors du commun avec l'un de ses meilleurs amis. "C'est impressionnant comment il a réussi à me mettre à l'aise", a confié la quadragénaire. Elle était ensuite très émue au moment de revivre leur lune de miel, surtout quand son mari a laissé entendre qu'il pourrait tomber amoureux. Elle était en revanche moins ravie au moment de la diffusion de leur première dispute. "Il s'est refermé comme une huitre, mais ce n'était pas le but", a-t-elle regretté. Et Alain d'ajouter : "Je me suis senti agressé. Je trouvais que ce n'était pas juste ce qu'elle me disait. Pour moi, je faisais déjà le maximum."

Aujourd'hui, Cécile et Alain ne sont plus en couple car le candidat n'est pas passé outre leur altercation. "On a entamé une procédure de divorce. Quand je vois l'issue de l'histoire avec Alain, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est 'gâchis'. On avait énormément de potentiel tous les deux. C'est quelqu'un qui aurait pu me correspondre totalement. Je trouve que c'est du gâchis, mais c'est comme ça", a annoncé la brunette. Le coiffeur-barbier, lui, voyait les choses autrement : "Le retour à la réalité, le travail, la distance, ça nous a tués dans l'oeuf. Mais je pense que si les sentiments avaient été assez forts, on aurait pu aller au-delà de ça. Et on aurait surmonté cet obstacle." Malgré tout, il lui a souhaité de trouver l'amour avec un grand A.