Mariés au premier regard 2021 : Mariage pour Cécile et Alain, crise de panique et un divorce déjà envisagé

Lors du premier épisode de Mariés au premier regard 2021 diffusé le 1er mars, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Cécile (41 ans), agent commercial en immobilier, et Alain (41 ans), à la tête d'un salon de coiffure-barbier. Tous deux étaient compatibles à 83%. Après s'être heurtée aux critiques de sa fille sur sa participation et son physique, la belle brune a fait appel à un coach sportif pour affiner sa silhouette. Et elle craignait que cela ne paie pas. De son côté, le papa de Lili (10 ans) et Lino (7 ans) accordait beaucoup d'importance au physique. Ont-ils matché au premier regard ? La réponse dans l'émission du 15 mars.

La semaine précédent le mariage, Cécile a pris trois kilos en quatre jours. Fort heureusement, elle rentrait toujours dans sa robe et sa fille la trouvait "mieux qu'avant". "Ca fait sirène, ça ne fait pas cachalot", a lancé Anissa (18 ans). La future mariée était du même avis et se sentait mieux dans sa peau.

En arrivant à la mairie, les deux familles se sont parlées spontanément et Anissa a tenté de savoir comment était le marié. En attendant, c'est détendu qu'Alain a fait son entrée. La fille de Cécile et les témoins ont été séduits. D'autant plus que le candidat a rapidement complimenté la jeune femme. "Un peu déstabilisé j'avoue", a-t-il tout de même admis après avoir compris que la personne compatible avec lui aurait son âge, alors qu'en général, il est davantage attiré par les femmes plus jeunes.

Mariage et shooting gênant

Cécile, elle, était en pleine crise de panique au moment d'arriver à la mairie. "Quand je suis arrivée à la mairie, j'ai commencé à avoir une espèce de pression à la poitrine. J'ai un stress physique. Je sens mon coeur qui bat à mille à l'heure. Je sens mes mains trembler. J'ai commencé à voir des papillons dans les yeux. Ca ne passe pas. Je commence à avoir les larmes qui montent. Je ne peux pas avancer, c'est impossible", a-t-elle confié. Fort heureusement, elle a pensé au bonheur qui pourrait l'attendre et a finalement sauté le pas.

Alain était séduit par Cécile et a expliqué que les "experts avaient fait un bon boulot". La maman d'Anissa, elle, était complètement figée. "Cet homme-là, au premier regard, représente tout ce que j'aime", a-t-elle pourtant déclaré. Cécile et lui se sont donc dit "oui" devant leurs proches.

Bien qu'heureuse, Cécile appréhendait la séance photo, synonyme de premiers rapprochements. Elle avait du mal à regarder son mari dans les yeux, a dit d'emblée qu'elle ne voulait pas faire un bisou. Comme si cela ne suffisait pas, lors de la soirée, la belle brune a fait le tour des invités sans lui. Alain se posait donc des questions. "Je n'ai pas stressé depuis le début et là d'un coup, je me suis aperçu que pour l'instant, la compatibilité ne saute pas aux yeux. Malheureusement, on a très peu de moments d'échanges. (...) J'ai juste envie qu'elle apprécie de partager des moments avec moi. Pour être totalement franc, je suis déçu. Si c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il y a autour d'elle, ça ne sent pas bon. Je suis capable d'arrêter cette relation", a-t-il déclaré.