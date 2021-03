Cécile (Mariés au premier regard) : Elle réagit aux tacles de sa fille et dévoile avoir eu un "pseudo malaise"

La date du 8 mars 2021 était marquée par le lancement de la saison 5 de Mariés au premier regard (M6). Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance des jeunes mariés Mélina et Yannick. Mais pas que ! Ils ont également découvert Cécile (41 ans), compatible à 83% avec Alain. L'agent commercial en immobilier a une fille de 18 ans, prénommée Anissa. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche.

La jeune femme était en effet très cash avec sa maman. Tout d'abord, elle n'a pas caché qu'elle était réticente à l'idée que sa mère participe à l'aventure. Puis, au moment des essayages de la robe, elle a critiqué le physique de Cécile. "Je trouve que ça fait bouffi un peu. Deux trois kilos en moins ça ne serait pas de refus. Je ne te vois pas débarquer à la mairie dans cette tenue. On va faire un régime", a-t-elle lancé après l'avoir découverte dans une combi-smoking. Si elle a préféré la robe choisie pour l'union, elle n'a pu s'empêcher d'ajouter : "Il faut juste que tu perdes un peu du ventre." Des remarques qui ont choqué certains internautes, mais pas la principale concernée.

Cécile réagit aux critiques de sa fille

Interrogée par Télé Loisirs, Cécile comprend que son comportement a suscité des réactions. "Mais au quotidien, ma fille me dit les choses qu'elle ressent, sans filtre. Mais j'ai l'habitude. Je suis une femme qui s'assume. J'ai 41 ans, je n'ai pas de tabou. Je n'ai aucun problème avec mon image. C'est vrai que j'avais pris quatre kilos pendant le confinement. J'étais un peu rondelette. Ma fille a été un peu dure pendant les essayages, mais je ne m'en souviens même pas. Donc ça ne m'a absolument pas touché", a-t-elle expliqué. La candidate a même écouté les conseils d'Anissa en faisant appel à un coach sportif pour perdre ces kilos. "Je me sentais bien comme ça. J'ai juste voulu m'affiner et me retonifier. Je n'ai pas forcément perdu de poids : ce que j'ai perdu en graisse, je l'ai gagné en muscles", a-t-elle poursuivi.

Pour l'heure, les téléspectateurs n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir le mariage de Cécile et Alain. Mais dans la bande annonce du prochain épisode, on peut voir que la belle brune panique complètement devant la mairie. "Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une montée de tension. J'ai eu un pseudo malaise. Je ne voyais plus rien en fait. Je disais à mon père que ça n'allait pas. Et je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. Tout allait bien jusqu'au moment où je me suis retrouvée devant la mairie. Mon état physique a pris sur le psychique. Mes jambes ne tenaient plus... J'étais très stressée", reste à savoir si elle a finalement sauté le pas pour rencontrer son potentiel futur mari.