Mariés au premier regard 2021 : Mariage pour Mélina et Yannick et énorme coup de foudre

Mariés au premier regard 2021 a débuté sur M6, le 8 mars. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance de Cécile et Alain, mais pas que. Lors du premier épisode, un autre couple a été présenté. Et le bonheur était au rendez-vous.

Mélina (25 ans), éducatrice spécialisée, et Yannick (29 ans), agent de sûreté et pompier, étaient compatibles à 77%. Le jeune homme n'a pas été reconnu par son papa et espère donc plus que tout avoir un ou plusieurs enfants pour enfin avoir une vie de famille. "J'aimerais beaucoup en avoir 6 et je ferai tout pour que ça se concrétise", a-t-il précisé. Cela tombait très bien car la belle brune souhaitait aussi avoir une grande famille. Tous deux sont positifs, sportifs, altruistes et apportent beaucoup d'importance à la sexualité et au fait de ne pas tomber dans la routine.

Une fois la bonne nouvelle de leur futur potentiel mariage annoncée, Yannick a retrouvé sa maman pour lui révéler qu'il allait se marier. Très proche d'elle, le candidat accordait beaucoup d'importance à son avis. Tremblante, elle peinait à trouver ses mots. Malgré son hostilité, elle a accepté d'être à ses côtés le jour J et l'a accompagné pour le choix du costume. De son côté, Mélina a annoncé à ses parents la nouvelle sans la présence des caméras. Et ils ont désapprouvé. Avec ou sans eux, la jeune femme était prête à vivre cette expérience.

Atmosphère pesante lors du mariage

Mélina a ensuite eu la surprise d'apprendre que ses parents allaient finalement venir, une situation qui l'a perturbée. Elle avait peur que sa maman, qu'elle décrit comme "excessive" et avec un tempérament de feu, ne gâche son plaisir. Elle a heureusement pu compter sur le soutien de sa grand-mère dont elle est très proche.

Malgré leur stress et les doutes, Mélina et Yannick ne se sont pas désistés. Le beau métisse a en plus eu une petite surprise de la part de sa future potentielle épouse, une clé USB contenant une musique (Toutes les nuits de Colonel Reyel). Un titre également apprécié par le participant.

Est ensuite venu le moment pour les familles d'arriver à la mairie de Grans. Et la tension était palpable. Pas un bonjour, aucune discussion... Jusqu'à ce que Yannick ne détende un peu l'atmosphère un peu après son arrivée en parlant à la maman de Mélina. Elle était donc plus rassurée au moment d'accueillir sa fille. "Si je n'étais pas mariée, je pense que j'aurais pu prendre la place de ma fille. Vous êtes très beau. Vous allez faire un très joli couple", a-t-elle déclaré. La mère de Yannick en revanche était toujours aussi tendue.

Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter puisqu'entre les deux participants, ça a été le coup de foudre au premier regard, de quoi rassurer la maman de Yannick qui a finalement approuvé ce mariage. Tout le monde avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Sans surprise, ils ont accepté de s'unir pour le meilleur et pour le pire.