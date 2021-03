Cécile (Mariés au premier regard) distante avec Alain après le mariage : elle s'explique (EXCLU)

Le 15 mars 2021, les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Cécile, dans Mariés au premier regard 2021, sur M6. La belle brune de 41 ans s'est mariée avec Alain, avec lequel elle était compatible à 83%. Pourtant une fois l'union célébrée, la maman d'Anissa (18 ans) était assez distante. Un comportement qu'elle a expliqué lors de son interview pour Purepeople.

Vous étiez très timide et stressée au shooting. Pour quelle raison ?

Je suis quelqu'un de très sociable. Mais d'être touchée et de toucher un inconnu, sachant qu'on est dans des circonstances un peu particulières, je n'osais même pas le regarder dans les yeux. Déjà il a un regard perçant et ça me mettait vraiment mal à l'aise. J'étais à la fois impressionnée et mal à l'aise parce que quelqu'un que je ne connaissais pas me touchait. C'est pour ça qu'à un moment donné je précise que je ne veux pas l'embrasser.

Lors de la soirée, vous étiez également distante.

J'étais complètement fermée. Cette attitude c'était de la protection. A ce moment-là il me plaisait, on avait bien fait connaissance dans la voiture. On ne le voit pas mais on a parlé non stop, il n'y a pas eu un seul blanc. On a vraiment eu un feeling. Arrivée à la soirée, j'étais encore sur la retenue malgré tout. Je n'étais pas moi-même. J'avais ma carapace, je n'étais pas à l'aise.

A cause de cela, Alain se posait des questions. L'avez-vous compris ?

Bien sûr, il a besoin comme beaucoup d'hommes qu'on le mette un peu sur un piédestal. Mais je ne suis pas comme ça. Il faut d'abord un temps d'adaptation. On se marie au premier regard certes, mais après il faut un temps d'analyse, il faut que je connaisse la personne, que je ressente l'alchimie, le côté attirance physique. Au début je ne lai pas eu mais au fur et à mesure vous allez le voir, je suis moi-même. A cette soirée-là, je ne me suis pas reconnue. On dirait une fille hautaine, mais pas du tout. Je n'étais juste pas à l'aise.

Il a expliqué qu'il pourrait mettre fin à la relation si cela continuait. Vous comprenez ?

Je pense que la phrase a été sortie du contexte. Alain est le même que moi et je pense que quand il a dit ça, ce n'était pas à cause de mon comportement parce que l'alchimie a commencé à naître à cette soirée.

On vous voit proche de Delphine de la saison dernière. Comment l'avez-vous rencontrée ?

C'est mon gros coup de coeur, avec Laure de ma saison. Elle a organisé un week-end à Marseille pour les filles de la saison 5. Et on a tissé un lien fort. Je l'aime énormément, elle est très attachante. Elle m'a donné des petits conseils avec Elodie également de sa saison. Elles nous drivent, apaisent un peu nos angoisses. Il y a des filles qui ont des sensibilités plus développées que d'autres. Donc on est là pour se serrer les coudes.

