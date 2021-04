Mariés au premier regard 2021 : Cécile et Alain restent mariés

Lundi 26 avril 2021, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs ont pu découvrir la suite des aventures de Marianne et Aurélien, pour qui le conte de fées se poursuit, ou encore de Laure et Matthieu, le couple toujours aussi fusionnel. En revanche, l'heure était au choix pour Cécile et Alain. Un moment très important, qui s'est déroulé face aux experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter, au cours duquel ils ont fait le point sur leur parcours dans l'émission et surtout décidé de leur avenir à deux, ou bien séparés.

La question pouvait se poser étant donné que l'expérience fut mouvementée entre l'agent commercial en immobilier et le directeur d'un salon de coiffure-barbier. Malgré leur 83% de compatibilité, ce ne fut pas le coup de foudre pour Cécile et Alain. La jolie brune de 41 ans a même eu un gros blocage après avoir dit "oui". Ce n'est que lors de leur voyage en Corse que l'ambiance s'est détendue, donnant naissance à une réelle complicité. Et puis, le retour à la réalité a été un nouveau choc. Cécile n'a pas supporté longtemps la distance qui les séparait, elle qui vit à Marseille et lui à Montpellier. De quoi engendrer leur première dispute. La maman d'Anissa (18 ans) a reproché à son beau tatoué de ne pas lui apporter suffisamment d'attention, heurtant Alain par ses remarques. Après cette friction, le couple a eu pour consigne de ne plus se voir ni se contacter jusqu'au bilan.

L'ambiance est un peu tendue lorsqu'ils se retrouvent, et aucun des deux ne semblent parvenir à reconnaître ses torts. "J'ai tout simplement demandé à Alain si plus tard il comptait s'investir un peu plus, venir un peu plus sur Marseille, j'avais juste besoin d'être éclairée", a expliqué Cécile aux experts. "On s'échangeait des textos toute la journée, on s'appelait le soir... Donc je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait de m'exprimer plus. Ça m'a un peu vexé", a rétorqué Alain. Après cette mise au point et s'être remémorés tous leurs bons moments passés ensemble, Cécile et Alain ont dû prendre leur décision. "J'avoue que j'ai un doute, il y a eu cet épisode d'incompréhension", redoute Cécile en coulisses. "Je ne savais vraiment pas, j'étais à 50-50, je me posais pas mal de questions...", a de son côté déclaré Alain. Et puis finalement, les deux ont préféré donné une chance à leur histoire. "Si c'était à refaire, je referai exactement pareil, tu es vraiment la personne que j'aurais choisi, hors contexte, je t'aurais choisi", lui adresse Cécile. C'est donc main dans la main qu'ils sont repartis ensemble.